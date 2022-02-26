الجيش الروسي يوسع زحفه على جميع المحاور في أوكرانيا.. ما الهدف؟
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اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية الخاصة شهد تطورات سياسية وميدانية..
المعطى الجديد هو الانتقال من العقوبات الى التسليح المباشر والعلني ما شكل تصعيدا جديدا للموقف، يطرح تساؤلا عما اذا كان الغرب يراهن على اطالة أمد العملية بدل التفاوض..
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