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الجيش الروسي يوسع زحفه على جميع المحاور في أوكرانيا.. ما الهدف؟

أخبار العالم

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اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية الخاصة شهد تطورات سياسية وميدانية..

المعطى الجديد هو الانتقال من العقوبات الى التسليح المباشر والعلني ما شكل تصعيدا جديدا للموقف، يطرح تساؤلا عما اذا كان الغرب يراهن على اطالة أمد العملية بدل التفاوض..

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