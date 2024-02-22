الجيش الروسي يوسع رقعة سيطرته بدونباس.. الطريق لكييف مفتوح

اختصر نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الأهداف التي تدفع روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة إلى قلب كييف بسببين رئيسين..

والأول أن كييف مدينة روسية، والثاني لأن من هناك يأتي التهديد الأمني لوجود روسيا.



تصريحات ميدفيدف التي لم تخلو من التذكير بضرورة تجنب استخدام النووي تحمل رسائل للغرب.. في ظل تقدم متسارع للقوات الروسية في أفدييفكا وكرينكي وبابييدا يفتح المجال للقوات الروسية للتوغل في عمق الدفاعات الأوكرانية..

بالتفاصيل يناقش مآلات التحذيرات الروسية وسبل تجنب صراع نووي..

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