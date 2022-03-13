الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب المرتزقة غرب أوكرانيا.. ماذا بعد؟

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مركز تدريب للمرتزقة الأجانب في لفوف غربي أوكرانيا على الحدود مع بولندا، ودمرت مخزنا للأسلحة الغربية التي تتدفق على المعسكر المذكور.

ومع تواصل العملية العسكرية الروسية، أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع الوفد الأوكراني خاصة في المجالين العسكري والإنساني مشيرًا إلى ان التقدم المذكور قد يؤدي إلى موقف واحد للتوقيع على وثائق ثنائية سيكون لها دور مهم في تسوية الأزمة القائمة.

فكيف يؤثر الاستهداف الأخير على استراتيجية كييف والغرب بتحشيد المرتزقة ؟ ثم ما انعكاسات ذلك على طاولة المفاوضات؟

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