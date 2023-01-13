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الجيش الروسي يسيطر على سوليدار.. ما الأهمية الاستراتيجية؟

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عقب معارك ضارية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية غرب دونيتسك

وأكدت الوزارة أن فرض السيطرة على المدينة يمكن القوات الروسية من قطع طرق الإمداد لقوات كييف في مدينة أرتيوموفسك الواقعة في الجنوب الغربي منها، ومن ثم محاصرة القوات الأوكرانية المتبقية في أرتيوموفسك.

ومع تحرير سوليدار تثار أسئلة تحركات القوات الروسية المقبلة في محور دونيتسك.. وعن حجم تأثير هذه الهزيمة على أداء قوات نظام كييف في هذه الجبهة.

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