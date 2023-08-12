الجيش الروسي يستهدف مطارا عسكريا غرب أوكرانيا.. رد موعود

وسط الخسائر الفادحة التي يتكبدها نظام كييف فيما يسمى بهجومه المضاد، تعلن وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مطار عسكري في مقاطعة إيفانو-فرانكوفسك في غرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

وذلك بالإضافة إلى مركز قيادة للمرتزقة ومحطة اتصالات ستارلينك في جمهورية دونيتسك. وبينما تستمر القوات الروسية في تعزيز مواقعها على طول الجبهة الأمامية جراء تواصل تقدمها على محور كوبيانسك، تنقل صحيفة نيويورك تايمز عن تقديرات لمسؤولين غربيين أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت مئةً وخمسين ألف قتيل وجريح منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

فما تأثير الضربات الأخيرة على الجهد الحربي لقوات نظام كييف؟ وهل تدفع الخسائر الكبيرة الغرب إلى إعادة النظر في سياسة ضخ الأسلحة لأوكرانيا؟

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