الجيش الروسي يرد على ضرب جسر القرم.. مقرات عسكرية أوكرانية تحت القصف

ينهزم الجيش الأوكراني في ميدان القتال، فتلجأ قيادته إلى ميدانها المفضل: الإرهاب.. غداة استهداف جسر القرم، ومقتل مدنيين في الهجوم الإرهابي،

هجوم جديد بثمانٍ وعشرين مسيرة على شبه جزيرة القرم. فشِلَ الهجومُ بصد الجيش الروسي المسيرات كلها. ولأن هذا الإرهاب لا يمكن أن يمر دون رد من جانب موسكو، استهدف الجيش الروسي مصانع للزوارق المسيرة ومستودعات للوقود في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا.. لتبدأ الأسئلة عن سبب التركيز الأوكراني على تنفيذ ضربات بأهداف معنوية لا عسكرية.. فحسابات الميدان تخالف حسابات كييف ورعاتها وآمالَهم.. ولا يتوقف الأمر عند فشل الهجوم الأوكراني، وإنما على تقدم الجيش الروسي في الميدان، وتحديداً على طول محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.. يقابل هذا التقدم أنباء عن عملياتِ إخلاء واسعة تنفذها سلطات كييف في مدينة خاركوف.. فإلام تؤشر كل هذه التطورات؟

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