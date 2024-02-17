الجيش الروسي يحرر أفدييفكا.. هزيمة ثقيلة للغرب

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك، معتبرا ذلك نصرا مهما..

يأتي ذلك عقب إبلاغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس بوتين بفرض السيطرة الكاملة على أفدييفكا وأن العمل جار على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.. تقدم ميداني يتيح للقوات الروسية توسيع دائرة الأمان على المدنيين في دونيتسك وحصد نتائج عسكرية استراتيجية.. تفاصيل نناقشها مع ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج بالتفاصيل بعد هذا العرض.

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