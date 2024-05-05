الجيش الروسي يتقدم.. وواشنطن تشكك بفعالية الدعم لأوكرانيا

تستمر القوات الروسية بتقدمها العسكري على محاور العملية العسكرية الخاصة، حيث أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أكملت تحرير بلدة أوتشريتينو بدونيتسك تزامناً مع تزايد الخسائر الأوكرانية

ومع إعلان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سولفان أن المساعدات الأميركية لن تغير الوضع في أوكرانيا في المستقبل القريب يظهر جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي متحدثا عن أن "النظام الدولي الذي عاشه العالم بعد الحرب الباردة لم يعد له وجود، وأن أمريكا فقدت مكانتها المهيمنة، والنظام العالمي الذي نشأ بعد عام 1945 يفقد زخمه... والرئيس ماكرون يتحدث عن ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا.. كيف نفهم مواقف الغرب المتخبطة في ظل استمرار تقدم القوات الروسية؟

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