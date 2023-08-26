الجيش الروسي يتقدم والناتو يغير استراتيجية أوكرانيا العسكرية

كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية تفاصيل اجتماع سري رفيع المستوى جمع قادة من حلف الناتو برئيس أركان الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني.

الاجتماع الذي عقد قبل أسابيع حسب الغارديان بحث إعادة ضبط الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية بعد فشل الهجوم المضاد، وحضره القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، والأدميرال البريطاني توني راداكين حيث طرح تعديل النهج الحالي ووضع خططٍ للمعارك خلال فصل الشتاء المقبل واستراتيجية للمواجهة على المدى البعيد. وحسب تقرير الغارديان فإن القوات الأوكرانية غيرت بعد الاجتماع نهجها على الأرض لتركز هجومها على محور زابوروجيا.

بالتزامن مع ذلك تتزايد التقارير الغربية بشأن حدة الخلافات داخل القيادة السياسية والعسكرية في أوكرانيا حول جدوى استمرار الهجوم والخشية من تقدم روسي مضاد خلال الخريف.

فما أسباب بحث القيادة العسكرية في كييف وحلف الناتو تغيير خطط المواجهة؟ وهل بإمكان الغرب الاستمرار في توفير حاجات كييف من العتاد لتفعيل خطط المعارك بفصل الشتاء؟

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