الجيش الروسي للغرب.. حيدنا نحو 6 آلاف مرتزق أجنبي بأوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أعداد المرتزقة الأجانب في صفوف الجيش الأوكراني، تتصدر بولندا العدد الأكبر منهم تليها واشنطن وبريطانيا وفرنسا..

كشفٌ بالأرقام أتى توازيا مع فشل تسلل جديد للقوات الأوكرانية أودى بحياة المئات منهم..

على الصعيد الغربي اعتراف الناتو على لسان أمينه العام بأن أوكرانيا استخدمت الصواريخ التي زودها بها الحلف ضد أسطول البحر الأسود الروسي.. مع معطيات الميدان الجديدة.. ماهي أوراق موسكو للتعامل مع جديد التطورات ؟.. ماهي نقاط القوة التي سترسم من خلالها روسيا استراتيجيتها العسكرية والسياسية ؟ وهل صيغة السلام الروسية كما طرحها ميدفيدف ستكون السبيل الوحيد أمام أوكرانيا في ظل انقسام أوروبي على شكل استخدام الورقة الأخيرة في المعركة والزج بقوات غربية على خط المواجهة المباشرة مع روسيا؟

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