الجيش الجزائري يتهم المغرب.. أزمة تؤججها إسرائيل؟

الجزائر قوة إقليمية ضاربة، ومن يمانع أو يعترض فما عليه إلا أن يذرف الدموع أمام حائط مبكى". بهذا العنوان العريض افتتحت مجلة الجيش الجزائري عددها الأخير

موجهة جملة رسائل واتهامات مباشرة للجارة المغربية، بشن حرب معلنة واستحداث وضع من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة المغرب العربي برمته، لكن النقطة الأبرز كانت حضور إسرائيل بقوة على خط الأزمة بالقول إن المملكة "أخطأت التقدير عندما اعتقدت أن التطبيع مع إسرائيل سيقلب الموازين"

بالتوازي تكشف عن مصادر عن قرب توقيع المغرب وإسرائيل اتفاقا للتعاون في إنتاج طائرات "كاميكازي" المسيرة.





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ما حقيقة وحجم الدور الاسرائيلي في الازمة الجزائرية المغربية المتصاعدة؟