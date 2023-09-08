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الجمهوريون يتأهبون.. العد التنازلي لعزل بايدن بدأ

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أكد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، إنه من المقرر إجراء تصويت في مجلس النواب الأمريكي على سحب الثقة من الرئيس جو بايدن في سبتمبر الجاري

إلى ذلك أعلنت مصادر إعلامية أن البيت الأبيض أنشأ "غرفة حرب" تضم أكثرَ من عشرين محاميًا ومساعدًا تشريعيًا وموظفًا في الاتصالات لقيادة رد فعل قوي على تحقيق محتمل يقوده الحزب الجمهوري، لعزل الرئيس جو بايدن.
قرار العزل حمل احتمالات كبيرة على رأسها سمعة الولايات المتحدة سياسيا. وعليه ما مدى فرص نجاحِ الجمهوريين في هذه الخطوة في ظل انقسام بات واضحاً بينهم ؟ ماهي السيناريوهات المحتملة التي تنتظر البلاد في ظل استمرار المهاترات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؟

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