الجزائر وفرنسا.. ما وراء المحادثة الهاتفية بين تبون وماكرون؟
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اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري و نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون قدم فيه الأخير دعوته للرئيس تبون لحضور القمة الافريقية الأوربية..
رغم تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نجاح بلاده في تخطّي الصعوبات مع الجزائر، و قبلها قرار الإليزي برفع السرية عن أرشيف الثورة الجزائرية، يرى مراقبون في الجزائر بعين الريبة لخطوات باريس..
فكيف تبدو العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد الخطوات الأخيرة؟ و ما علاقة ذلك بالدور الفرنسي في الساحل و الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
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