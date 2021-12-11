الجزائر والمغرب.. هل تنهي لعبة كرة القدم التوتر بين البلدين؟

مباراة لكرة القدم بين فريقين عربيين.. ولدولتين شقيقتين، لكن المسألةَ ليست بهذه البساطة فالخلافات السياسية فرضت ثقلَها بقوة في اللقاء بين أسود الأطلس المغرب..

ومحاربي الصحراء الجزائر في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

فخلافات البلدين تعمقت بسبب قضايا عدة كالتطبيع بين الرباط وتل أبيب والتدخلِ في الشؤون الداخلية من قبل الجزائر في قضية الصحراء كما يراها المغرب..

- فهل تعمّقُ كرةُ القدم جراحَ البلدين والخلافاتِ بينهما أم أنها فرصةٌ للتذكير بعلاقات الأخوة والصداقة؟

- ما سر انقسامِ الجمهور بين رافض لتسييس المباراة وفريقٍ آخر يرى في الملعب الأخضر ساحةَ معركة لفرض الإرادة؟

- هل تُصلح الرياضة ما أفسدته السياسة؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.