الجزائر والمغرب.. هل تشهد أزمة الصحراء الغربية انفراجا؟

دعت الجزائر إلى انسحاب القوات المغربية من منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية لتسهيل البحث عن تسوية للنزاع

معتبرة أن تجريد هذه المنطقة من السلاح يشكل حجر الأساس في أي عملية سياسية ذات مصداقية.

هذا الدعوة تأتي بعد يومين على تعيين الدبلوماسي ستافان دي ميستورا مبعوثا أمميا خاصا للصحراء الغربية، في خطوة ينتظر منها أن تدفع بجهود التسوية ين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو

كيف سينعكس هذا الزخم من جانب، والتوتر في العلاقات الجزائرية المغربية من جانب آخر على قضية الصحراء الغربية، أحد أطول النزاعات في القارة الأفريقية؟

Your browser does not support audio tag.