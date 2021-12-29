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الجزائر والمغرب.. تحشيد عسكري نحو المواجهة؟

أخبار العالم العربي

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أفادت تقارير صحفية أن المغرب شرع بنشر وحدات من الدرك الحربي على طول الحدود الشرقية مع الجزائر انطلاقًا من شمال المحبس، وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط.

الخطوة التي تعد الأولى من نوعها بتاريخ العلاقات بين البلدين أشارت التقارير إلى أنها تأتي كرد فعل على تحركات من قبل الجزائر تشمل نشر صواريخ على الحدود مع المغرب إثر تفاقم التوتر بعد مقتل ثلاثة سائقين جزائريين عقب حادث استهداف شاحنتين كانتا في طريقهما إلى موريتانيا، وهو أمر اتهمت الجزائر المغرب بتنفيذه وتوعدت بالرد.
فما هي مآلات هذا التحشيد العسكري بين الطرفين؟ وما انعكاسات أي تصعيد عسكري محتمل؟

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