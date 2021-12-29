الجزائر والمغرب.. تحشيد عسكري نحو المواجهة؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2j9
أفادت تقارير صحفية أن المغرب شرع بنشر وحدات من الدرك الحربي على طول الحدود الشرقية مع الجزائر انطلاقًا من شمال المحبس، وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط.
الخطوة التي تعد الأولى من نوعها بتاريخ العلاقات بين البلدين أشارت التقارير إلى أنها تأتي كرد فعل على تحركات من قبل الجزائر تشمل نشر صواريخ على الحدود مع المغرب إثر تفاقم التوتر بعد مقتل ثلاثة سائقين جزائريين عقب حادث استهداف شاحنتين كانتا في طريقهما إلى موريتانيا، وهو أمر اتهمت الجزائر المغرب بتنفيذه وتوعدت بالرد.
فما هي مآلات هذا التحشيد العسكري بين الطرفين؟ وما انعكاسات أي تصعيد عسكري محتمل؟
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.