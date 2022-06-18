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الجزائر.. ما تحديات قطاع الصناعة؟

أخبار العالم العربي

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مقابلة مع وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار.

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