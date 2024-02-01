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استوديو الجزائر

الجزائر لإسرائيل.. زمن الإفلات من العقاب انتهى دون رجعة

أخبار العالم

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في جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها الجزائر شددت على ضرورة تنفيذ قرارات العدل الدولية من أجل منع إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين،

وبينما دعت روسيا مجددا إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل واصلت الولايات المتحدة المرافعة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فيما يبدو تفويضا مطلقا لعقاب جماعي ضد الفلسطينيين
نتحدث عن الآليات القانونية التي يمكن من خلالها تطبيق قرارات العدل الدولية وشلل الهيئات الدولية في ظل النظام العالمي الحالي مع ضيفنا في عدد اليوم من استوديو الجزائر نقيب القضاة الجزائريين العيدي عوداش.

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