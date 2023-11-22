الجزائر تكثف جهودها.. مقاضاة إسرائيل أمام الجنايات الدولية
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هدنة إنسانية في غزة تدخل الخميس حيز التنفيذ بعد التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس من أجل وقف إطلاق النار لأربعة أيام مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى
وبينما تُطرح التساؤلات حول ما بعد الهدنة، تتمسك الجزائر بموقفها الداعي لمحاكمة إسرائيل لإرتكابها ما تقول إنها جرائم حرب مكتملة الأركان وتستمر في تحركاتها الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف، آخرها تأكيد جديد للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة اقتران الإدانة بالمحاسبة لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الجزائر.
ضيفنا في هذه الحلقة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد العزيز بلخادم