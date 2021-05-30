الجزائر تقود المصالحة الليبية.. ما السبب؟

في حراك إقليمي تنقلت القيادة السياسية الليبية إلى بلدان الجوار المغاربي حيث هيمنت ملفات التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي على رأس المباحثات في كل من تونس والجزائر، في محاولة لانتشال ليبيا من تداعيات الفوضى في الطريق نحو خوض رهان الانتخابات.

في سياق آخر أعلنت السفارة الأمريكية عن لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد المنفي في تونس حيث أكد نولد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وإخراج القوات الأجنبية.

يأتي ذلك بموازاة تصريحات للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري خلال عرض عسكري بقاعدة بنينا جنوب بنغازي أكد خلالها استمرار حالة الحرب ضد ما وصفه بالجريمة والإرهاب.

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