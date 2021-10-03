الجزائر تغلق أجواءها أمام الطيران العسكري الفرنسي.. ماذا بعد؟

تأكيد من الجيش الفرنسي على حظر الجزائر أجواءها أمام طائراته العسكرية المتجهة إلى الساحل في إطار عملية برخان، وبينما قالت مصادر عسكرية فرنسية إن عمليتها لن تتأثر،

أفادت مصادر جزائرية لآرتي أن القرار سيكون بداية لتراجع التعاون الأمني بين البلدين وهو ما يقول متابعون إنه جاء في إطار الرد الجزائري على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها جريدة لوموند الفرنسية هاجم خلالها النظام الجزائري وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي

فما تأثير القرار الجزائري على عمليات الجيش الفرنسي في مالي والساحل؟ وهل يتوقف التصعيد عند هذا الحد أم أن خطوات أخرى ستتخذ؟