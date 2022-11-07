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الجزائر تحشد العرب خلف فلسطين

أخبار العالم العربي

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صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري في حديث عن نتائج قمة الجزائر العربية.

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