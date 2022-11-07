الجزائر تحشد العرب خلف فلسطين

تاريخ النشر:07.11.2022 | 19:08 GMT |
آخر تحديث:07.11.2022 | 19:59 GMT | أخبار العالم العربي
صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري في حديث عن نتائج قمة الجزائر العربية.
يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الاثنين إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي"كوب 27".
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في عملية شيراز الإرهابية، مبينة أنها طالت 26 إرهابيا وجميعهم أجانب من أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان.
أثار فيديو نشره المدون الأسترالي Travelling with Russell، عن أسعار المواد الغذائية في محل روسي بعد ثمانية أشهر من بقاء البلاد تحت العقوبات الغربية، الدهشة بين مستخدمي "يوتيوب".
أكدت مسؤولة في وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الاثنين، أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
غادر رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، اجتماعا في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية مسرعا، وذلك بعدما همس مساعده في أذنه.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للجنرال السابق بالجيش الأمريكي جاك كاين، تحدث فيها عن الاستخبارات السعودية.
قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، إن المفوضية الأوروبية أرسلت تحذيرا كتابيا إلى واشنطن تطالب بتغيير 9 نقاط في قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA).
نقل موقع "خبرني" عن خبير اقتصادي أن المشروع الإسرائيلي الخاص ببناء "قناة بن غوريون" الموازية لقناة السويس، سيضع الأردن في موقف حرج.
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن مقاتلة من طراز "إف – 15 إس" سقطت مساء الأحد أثناء طلعة تدريبية بسبب خلل فني، مؤكدة أن الطيار والملاح تمكنا من النجاة.
وصلت شقيقة الناشط المصري البريطاني، المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح إلى مدينة شرم الشيخ في مصر اليوم الاثنين للمشاركة في حملة تهدف لإطلاق سراحه.
اكتشف علماء جامعة نيوكاسل وجامعة فلندرز مخاطر استخدام مقلاة التيفال على الصحة.
أشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين وتطوير الإنفاق العام، وفتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص.
وصف النائب المصري، مصطفى بكري، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، بإثارة قضية سجن الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، مع الحكومة المصرية بـ"البلطجة".
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أنباء نشرتها وسائل إعلام أجنبية عن مفاوضات مزعومة بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين روس كبار.
انتقد مستخدمو "تويتر" في الولايات المتحدة بشدة زوجة الرئيس الأوكراني، إيلينا زيلينسكي، التي اعتبرت خطة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك للتسوية في أوكرانيا "خطأ عرضيا".
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تحضيرات روسية لعملية كبيرة في أوكرانيا.
أشاد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران حميد شهرياري بدعوة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب إلى إطلاق حوار بين العلماء السنة والشيعة.
عرضت فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد، لحظة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد لحضور قمة المناخ.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "العالم يواجه أزمة كبيرة، وهي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية".
اندلع صراع بين رئيس الوزراء السابق لإيطاليا وزعيم حزب حركة "خمس نجوم" جوزيبي كونتي ووزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو وفقا لما ذكرته صحيفة Il Fatto Quotidiano.
أفاد مراسل RT في العراق، يوم الاثنين، بأن مسلحين اغتالوا مواطنا أمريكيا وسط بغداد.
شهدت مدينة طنجة المغربية جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طالب بكلية العلوم والتقنيات.
كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن المغزى من دعوة واشنطن الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى التفاوض مع روسيا.
وفقا لصحيفة Baijiahao الصينية، على الغرب ان يتنازل لروسيا، لأنها تملك صواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى في الأشهر الأخيرة سلسلة محادثات سرية بشأن أوكرانيا مع كبار مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أوكرانيا قدمت ضمانات مكتوبة لروسيا عبر بلاده قبل تمديد صفقة الحبوب، وأن أنقرة ستقترح تمديد الاتفاق لعام كامل.
طلب حاكم إقليم "بريموريه" الروسي أوليغ كوزيمياكو من المدعي العام التحقيق في مزاعم الخسائر الفادحة للواء 155 من سلاح مشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ.
أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين، أن وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية غريغ هاندز، سيتوجه إلى تايوان في أول زيارة لوزير بريطاني إلى الجزيرة منذ 2018.
كشفت حكومة "طالبان" عن موقع قبر مؤسس الحركة الملّا عمر، حيث ظل مكان دفنه وملابسات وفاته سرا طيلة سنوات.
قالت صحيفة New York Times، إن سلطات أوكرانيا باشرت بالتحضير لتنفيذ عملية "إجلاء كامل" لسكان العاصمة الأوكرانية.
قالت صحيفة The Observer، إن بوريس جونسون انسحب من التنافس على منصب رئيس الوزراء ببريطانيا، حتى لا يخسر أرباحا مالية تبلغ الملايين من الدولارات.
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف، أن سلاح الجو السوري ضرب مواقع لجبهة النصرة الإرهابية، ردا على هجوم شنه الإرهابيون بطائرات مسيرة على مواقع للجيش السوري.
نقل العلماء خلايا دم حمراء نمت في المختبر إلى مريضين، في تجارب سريرية هي الأولى في العالم، دون أي آثار جانبية غير مرغوب فيها.
قالت صحيفة Sun، إن الغواصة النووية البريطانية Victorious، اضطرت لقطع تنفيذ مهمة سرية كانت تقوم بها، بسبب اندلاع حريق على متنها.
تصدرت روسيا قائمة دول العالم بمشتريات الذهب في 5 سنوات، إذ أظهرت بيانات أن مشترياتها من المعدن النفيس في الفترة من 2018 - 2022 بلغت 462.8 طن.
قال السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبوت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتخلص من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عندما سيستغني عن خدمات نظام كييف "الدمية".
أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن امتعاض بلاده إزاء ازدواجية المعايير التي تتبنّاها ألمانيا تجاه استضافة قطر كأس العالم 2022.
حظرت وزارة الصناعة والتجارة الروسية استيراد العطور ومستحضرات التجميل لمجموعة ماركات مشهورة عبر دول ثالثة بعد أن قررت هذه الماركات استئناف واردات منتجاتها إلى روسيا.
أيد رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد ، دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.
نشب حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في بناية شاهقة تتألف من 35 طابقا بمدينة دبي بالقرب من برج خليفة، أطول مبنى في العالم.
وصف السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بأنه سياسي بدم بارد يعرف كيف يحسب تحركاته ويختبئ وراء "صورة الرجل الأشعث".
انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي "السماح للمسلمين باحتفالات الهالوين" واصفا إياها بكارثة أخلاقية تضرب القيم العربية والإسلامية.
يعتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن المعركة المحتملة على خيرسون ستكون حاسمة في النزاع في أوكرانيا، ويقارنها بمعركة ستالينغراد.
اجتمع زعماء الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اليوم الاثنين لالتقاط صورة جماعية قبيل انطلاق المؤتمر في مدينة شرم الشيخ المصرية.
أعلن الدكتور فاديم جوك، أخصائي امراض القلب، أن تناول الجعة يوميا يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في القلب بما فيها قصور القلب.
أعلنت المجموعة الأمريكية "Fenway Sports Group" الرياضية المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، عرض النادي للبيع، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة تماما بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب.
أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الاثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية.
صعد عدة قادة أوروبيين لهجتهم ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها، ملوحين بملاحقات أمام منظمة التجارة العالمية.
بعد تصريح الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبيل بشأن "تويتر"، أعادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى الأذهان واقعة إغلاق RT الألمانية.
أسفرت قرعة دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواجهات نارية.
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب وثمين على مضيفه توتنهام بنتيجة 2-1، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.
زعمت الشرطة الفنلندية أنها تقوم بالبحث عن صاحب طائرة مسيّرة، تعقّبت "إرسال وقود نووي روسي إلى براتيسلافا من مطار مدينة لابينرانتا الفنلندية".
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف، شن مسلحين هجوما بالمسيرات على القوات الحكومية بمحافظة اللاذقية السورية، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود، وإصابة خمسة آخرين.
أثار زعيم حزب "القانون والعدالة" الشعبوي الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، غضبا، وانتشرت نكات عقب قوله إن معدل المواليد المنخفض في بلاده يعود إلى إفراط الشابات في تناول الكحول.
أثار سفير أوكرانيا الجديد لدى برلين، أليكسي ماكييف، استياء قراء صحيفة "شبيغل"، بطلبه تزويد نظام كييف بدبابات جديدة من طراز "ليوبارد"، وحظر دخول الروس إلى ألمانيا.
خرج محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق والمحلل بشبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية بتصريح مثير أثناء الحديث عن استعدادات قطر لكأس العالم.
اشتبك البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد مع الإنجليزي تايرون مينغز مدافع أستون فيلا، خلال مباراة فريقيهما اليوم الأحد في المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي.
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء يأتي في مرحلة حاسمة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على إظهار انفتاحه، واستعداده للتفاوض مع روسيا.
قالت صحيفة Washington Post، إن الولايات المتحدة أرسلت طائرات حربية باتجاه إيران بعد ورود أنباء مؤخرا عن استعداد إيران لشن هجوم على السعودية.
اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاستعدادات لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستستمر حتى انهياره.
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإستوني، ماركو ميكلسون، استقالته بعد عودة أصداء فضيحة التقاطه صورا "غير لائقة" لأطفال زوجته.
نفت وزارة الدفاع الروسية بيانات عدد من المدونين الروس زعموا باسم جنود اللواء 155 من مشاة البحرية الروسية حول "خسائر فادحة غير مبررة في الأشخاص والمعدات".
كاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يسقط على خشبة المسرح، وذلك خلال إلقائه خطابا في ولاية نيويورك.
قال شهود عيان إن المدونة والمذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك عادت إلى روسيا عبر نقطة تفتيش برية في منطقة بسكوف يوم أمس الأحد على الحدود مع لاتفيا.
ذكرت صحيفة "آسيا تايمز"، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإلقاءه المسؤولية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة، كذبة لم يصدقها حتى الأمريكيون.
ما زالت محاولات البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، قائمة للانتقال إلى ناد جديد في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.
حقق النجم المصري محمد صلاح، عدة أرقام مميزة بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على مضيفة توتنهام بنتيجة 2-1 اليوم الأحد، في المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
قال جنكيز تشاكير الأستاذ بجامعة إيجة في إزمير، إن الهدف من اتفاقية الحبوب لم يتحقق بسبب جشع الغرب: الحبوب تذهب إلى الدول الغنية، وليس لمن يعانون من الجوع.
انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى "المسؤولية الخاصة" لهذا البلد الذي يستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27".
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
حذر خبراء أمريكيون الولايات المتحدة من خطر الوقوع في صدام متزامن مع روسيا بسبب أوكرانيا، والصين بسبب تايوان.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التحاق 50 ألف عسكري بالقتال في أوكرانيا ممن استدعيوا في إطار التعبئة الجزئية، ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا.
أشار السفير الأمريكي السابق لدى الناتو إيفو دالدر، في مقالة لصحيفة Politico، إلى قلق واسع النطاق في أوروبا بشأن اتجاهات التجارة والسياسة الخارجية لواشنطن.
أشاد المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنجم فريقه محمد صلاح، عقب الفوز على توتنهام 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
نشر الصحفي الإسرائيلي تسفيكا كلاين صورة لعنصر في القوات المسلحة الأوكرانية وضع شريطا على شكل صليب معقوف لألمانيا النازية على حقيبة ظهره.
أحرز ريال مدريد وليفربول اللذان يلتقيان غدا في نهائي دوري أبطال أوروبا، 19 لقبا سويا في المسابقة القارية الأولى، وتواجها سابقا 8 مرات وكانت الغلبة للريال 4 مرات مقابل 3 لمنافسه.
أصدر المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء في مصر، تقريرا عن صادرات القطاع للفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021.
تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون لافروف، في "إزفيستيا"، حول زيادة قوات الناتو في أوروبا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمقدار ضعفين ونصف.
ذكر الملياردير إيلون ماسك، أنه عرض على الموظفين الذين استغنى عنهم بعد شرائه "تويتر" تعويضا بقيمة رواتب 3 أشهر لكل منهم، في الوقت الذي تخسر فيه الشركة أكثر من 4 ملايين دولار يوميا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها قضت على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزق أجنبي أثناء التصدي لهجمات العدو على ثلاثة محاور أساسية للقتال.
كتبت أناستاسيا كوليكوفا وأنطون نيكيتين، في "فزغلياد"، حول تخوف القيادة العسكرية الأمريكية من استنفاذ مخزونات السلاح الاستراتيجية في أوكرانيا وصعوبة تجديدها.
قارن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بين موقفي جنوب إفريقيا وأوكرانيا بشأن الأسلحة النووية.
أفادت صحيفة "سبق" بأن قمة الشرق الأوسط الأخضر 2022، ستنطلق اليوم الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن "السباق إلى الإعانات مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية" والمساعدات الأمريكية للشركات تستدعي "ردا منسقا وموحدا وقويا" من جانب الأوروبيين.
حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن ارتفاع درجة الحرارة في كوكبنا بمقدار درجتين ونصف أو أكثر سيعني سقوط البشرية في الهاوية.
كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، كواليس اقتحام أحد الأشخاص مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، وذبحه أحد موظفي العلاقات العامة، وإحداث فوضى داخل المبنى.
أعلن أرتيوم جوغا، قائد كتيبة "سبارتا" بجمهورية دونيتسك الروسية، تطهير مطار دونيتسك المدني بالكامل من القوات الأوكرانية.
أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط للقيام بزيارة إلى السعودية بحلول نهاية العام الجاري وإجراء لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" أنها تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور "سودجا" في أوكرانيا إلى أوروبا، فيما إمدادات الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا" متوقفة.
قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأسرته يوم الأحد، بجولة سياحية في مصر شملت الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير.
لم تكتمل فرحة الحارس الأوروغوياني سيباستيان فييرا لاعب نادي أتلتيكو جونيور خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو بيريرا في الدوري الكولومبي لكرة القدم.
تسبب أحد المسعفين داخل ملاعب الدوري الألماني لكرة القدم بإصابة مؤلمة للاعب كان بحاجة إلى تدخل طبي.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اتهام واشنطن لكوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخائر.
قال كيريل ستريموسوف نائب محافظ مقاطعة خيرسون اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني، قام بحشد وتجميع عدد كبير من الدبابات والعربات المدرعة في اتجاه خيرسون.
قضت إحدى المحاكم في أبو ظبي بإلزام رجل بدفع حوالي 3.3 مليون درهم إماراتي بواقع 890 ألف دولار أمريكي لابنته، حسب صحيفة "الخليج" المحلية اليوم الاثنين.
قام مستخدمو "تويتر" يوم الأحد بالتبليغ عن تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة.
كشف نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بلغ 531326 شخصا، وأن السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 مليون و611143 شخصا.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار، دعما لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ10 القادمة.
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