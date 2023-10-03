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نيوزميكر

الجامعة العربية ومتغيرات العالم الجيوسياسية

أخبار العالم العربي

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حلقة برنامج "نيوزميكر" مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

أبرز تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية لـRT:

- الجامعة العربية تواجه تحديات المنطقة برؤى وقرارات عديدة وتتفاعل مع الأمم المتحدة لحلها
- إسرائيل غير مهتمة بالسلام مع الفلسطينيين بل بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية
- الغرب لا يوافق على عودة سوريا للجامعة العربية لكن ذلك لا يعنينا
- نرحب بتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران ونأمل أن يساعد ذلك على استقرار المنطقة

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