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نيوزميكر

الجامعة العربية تحذر..حرب إسرائيل قد تتوسع

أخبار العالم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية الدكتور خالد منزلاوي.

أبرز تصريحات الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية الدكتور خالد منزلاوي لـ RT:

  • روسيا دولة كبرى ولها دور فاعل على الساحة الدولية.
  • منتدى التعاون الروسي العربي يركز على الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • هناك خطة عمل لمدة 3 سنوات بين جامعة الدول العربية وروسيا.
  • الدول العربية تسعى للارتقاء بشراكاتها وتعاونها مع روسيا.
  • الوضع في غزة يحتاج لتدخل شديد من مجلس الأمن.
  • اتساع رقعة النزاع ليس في صالح القضية الفلسطينية وله تأثير سلبي على العالم ككل.
  • تزايد الاحتجاجات في العالم ضد الحرب سيكون لها تأثير على الحكومات للضغط على إسرائيل.
  • حماية الملاحة البحرية ودعم خطوط الاقتصاد العالمي أحد مخرجات منتدى التعاون الروسي العربي.

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