الجامعة العربية.. الأولوية للمصالحات أم حل الأزمات؟

ضيف حلقة نيوزميكر السفير خالد منزلاوي، الامين العام المساعد للشؤون السياسة الدولية في جامعة الدول العربية.

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الأمين العام المساعد للشؤون السياسة الدولية في جامعة الدول العربية لـRT: القضية الفلسطينيىة من أهم القضايا العربية وهي من أولويات الجامعة العربية

منزلاوي لـRT:المصالحة الفلسطينية تساعد الفلسطينيين وستقوي الصمود

منزلاوي لـRT: الجامعة العربية تسعى لتعزيز المصالحة الفلسطينية لتساهم بحصول الفلسطينيين على دولتهم

منزلاوي لـRT:الدول العربية مهتممة لحل أزمات ليبيا وسوريا واليمن

منزلاوي لـRT: الجامعة العربية تدعم الحل السلمي في اليمن وتدعم الاستقرار هناك