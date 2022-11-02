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نيوزميكر

الجامعة العربية.. الأولوية للمصالحات أم حل الأزمات؟

أخبار العالم العربي

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ضيف حلقة نيوزميكر السفير خالد منزلاوي، الامين العام المساعد للشؤون السياسة الدولية في جامعة الدول العربية.

الأمين العام المساعد للشؤون السياسة الدولية في جامعة الدول العربية لـRT: القضية الفلسطينيىة من أهم القضايا العربية وهي من أولويات الجامعة العربية

منزلاوي  لـRT:المصالحة الفلسطينية تساعد الفلسطينيين وستقوي الصمود

منزلاوي  لـRT: الجامعة العربية تسعى لتعزيز المصالحة الفلسطينية لتساهم بحصول الفلسطينيين على دولتهم 

منزلاوي  لـRT:الدول العربية مهتممة لحل أزمات ليبيا وسوريا واليمن

منزلاوي  لـRT: الجامعة العربية تدعم الحل السلمي في اليمن وتدعم الاستقرار هناك  

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