الجامعة العربية.. الأولوية للمصالحات أم حل الأزمات؟
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ضيف حلقة نيوزميكر السفير خالد منزلاوي، الامين العام المساعد للشؤون السياسة الدولية في جامعة الدول العربية.
الأمين العام المساعد للشؤون السياسة الدولية في جامعة الدول العربية لـRT: القضية الفلسطينيىة من أهم القضايا العربية وهي من أولويات الجامعة العربية
منزلاوي لـRT:المصالحة الفلسطينية تساعد الفلسطينيين وستقوي الصمود
منزلاوي لـRT: الجامعة العربية تسعى لتعزيز المصالحة الفلسطينية لتساهم بحصول الفلسطينيين على دولتهم
منزلاوي لـRT:الدول العربية مهتممة لحل أزمات ليبيا وسوريا واليمن
منزلاوي لـRT: الجامعة العربية تدعم الحل السلمي في اليمن وتدعم الاستقرار هناك