التعاون العسكري بين روسيا والسعودية: لماذا تقلق واشنطن؟

وزارة الخارجية الأمريكية تلوح بفرض العقوبات على حلفاء أمريكا إن أبرموا اتفاقيات التعاون العسكري مع روسيا أو وقعوا صفقات كبرى لشراء السلاح الروسي.

يأتي هذا التصريح بعدما قام نائب وزير الدفاع للمملكة السعودية الأمير خالد بن سلمان بالتوقيع الأسبوع الماضي على اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا وذلك على هامش أعمال منتدى "الجيش – ألفا وواحد وعشرون" الذي جرى مؤخراً بمحيط موسكو.

فيما يتعلق بالسعودية، هل هذا التحذير الأمريكي هو مجرد اعتراض، أم أن الأمر يمكن أن يصل إلى فرض العقوبات ضد المملكة، مثلما ما جرت مع تركيا بعد شرائها منظومة صواريخ "أس-400" للدفاع الجوي الروسية؟

هل باتت السعودية تسير فعليًا على سكة تنويع شراكاتها الدولية في مجال الدفاع والتعاون العسكري؟

وما هي التبعات السياسية لذلك على شراكتها العتيدة مع الولايات المتحدة؟