التصعيد في غزة..من يوقف إطلاق الصواريخ أولا؟

هل تتحقق الهدنة وبأي شروط ؟

تنديد باستهداف المدنيين وجهود دولية حثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية،، وفي انتظار نتائج اجتماع اللجنة الرباعية والاجتماع المقبل لمجلس الأمن الذي لم يصل إلى أي نتيجة في اجتماعاته السابقة وصل المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط إلى تل أبيب حيث قالت واشنطن إنه سيبحث تثبيت هدوء مستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أمام اتهامات تواجهها من منظمات حقوقية بالدعم اللامشروط لإسرائيل

فهل تتحقق الهدنة وبأي شروط ؟