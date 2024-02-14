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التصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.. صدام يتجه لحرب؟

أخبار العالم

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عشرة صواريخ أطلقها حزب الله تجاه مدينة صفد تخرق قواعدَ الاشتباك المتبعةَ مع إسرائيل منذ بداية الصراع بعد عملية طوفان الأقصى لترد الأخيرةُ بغارات جوية في العمق اللبناني

مع مطالبات رسمية بتغير المعادلة العسكرية في الشمال وتوجيه ضربة قوية لحزب الله وحتى لأمينه العام حسن نصر الله فيما توعد الجيش الإسرائيلي الحزبَ بضربة مؤلمة..
تطورات لا تنفصل عن المشهد العام واحتمالية حرب لا بد منها كما يرى كثيرون في إسرائيل مع استمرار الصواريخ من الداخل اللبناني التي أدت لتهجير عشرات الآلاف من المستوطنين من شمال إسرائيل وسط ارتباط ما يجري بمفاهيم الصراع الإقليمي والدولي.
فهل ننتقل بعد غزة لحرب في لبنان؟

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