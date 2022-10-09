التحقيق الروسي بتفجير جسر القرم يكشف تورط أوكرانيا.. ماذا بعد؟
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أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين أن تفجير جسر كيرتش نتاج عمل إرهابي ثبت تورط الاستخبارات الأوكرانية في التحضير له بمساعدة جهات أجنبية.
وأضاف باستريكين خلال إحاطته التي تناولت آخر ما توصلت إليه التحقيقات المستمرة أن الشاحنة التي استخدمت في تنفيذ الهجوم مرت عبر دول أوروبية انطلاقا من بلغاريا وعبرت دولا أخرى قبل الوصول إلى إقليم كراسندار الروسي.
فما هي أبعاد اتهام كييف بتحمل مسؤولية الهجوم؟ وما التبعات المتوقعة لتنصيف الحادث عملا إرهابيا؟