التاريخ الأوكراني قبل قيام الاتحاد السوفيتي

المنطقة التي تقع فيها أوكرانيا المعاصرة معروفة من المدونات العائدة إلى القرن الخامس قبل الميلاد باعتبارها جزءا من طريق تصدير الحبوب

الذي كان يتم من منطقة شمال البحر الأسود إلى اليونان. استقرت هنا بقوة قبائل سلافية مختلفة في مرحلة الألفية الجديدة وجرى لفترة استمرت لقرنين أو ثلاثة تدفق كبير لمجموعات عديدة من المستوطنين السلافيين استمر إلى القرن السابع الميلادي، ما أدى إلى توحيد سكان أوربا الشرقية السلافيين، وتم بذلك تشكل القومية الروسية القديمة..

تفاصيل المرحلة اللاحقة تجدونها في هذه الحلقة من برنامجنا.