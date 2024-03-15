الانتخابات الرئاسية.. روسيا تختار المستقبل

تاريخ النشر:15.03.2024 | 19:55 GMT | أخبار العالم
قالت حركة حماس إنها تثمن مواقف شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
أشاد رواد منصة "إكس" بتصريح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي سأل المستشار الألماني أولاف شولتس: "لماذا هذا النفاق أين ألقينا إنسانيتنا؟".
كشف تحليل خاص أجرته شركة "بازيلا" لمعلومات الأعمال لصالح صحيفة "معاريف" العبرية أن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، لا يزال يتمتع بدعم فلسطيني كبير في القطاع.
رفض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف مطالب الاتحاد الأوروبي لروسيا بإعادة الذهب الذي نقلته رومانيا إلى روسيا عامي 1916 و1917 لحمايته من نهب الألمان.
ينذر إعلان زعيم أنصار الله الحوثية عبدالملك الحوثي باستهداف السفن في المحيط الهندي والمتجهة عبر رأس الرجاء الصالح باتجاه إسرائيل، بتصعيد كبير في العالم مرتبط بالتطورات في غزة.
توفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق" بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة خوفا من محاولة خطف، والتي تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قضيتها.
في أعقاب تأميم الحكومة الإيرانية برئاسة محمد مصدق في مارس عام 1951 صناعة النفط في البلاد، نظمت الاستخبارات الامريكية والبريطانية ثورة مضادة شبيهة بـ"الثورات الملونة" الأخيرة.
هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـ"احتلال بروكسل لحماية سيادة وتراث واستقلال بلاده".
أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بتعطل نظام الملاحة الفضائية "GPS" متن طائرة وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس والصحفيين المرافقين له.
أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية بتلقيها تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.
نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر عسكري مقرب من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن أن الجماعة أجرت تجربة لصاروخ فرط صوتي.
علق شيخ الأزهر أحمد الطيب على سؤال الناس "متى يأتي نصر الله في غزة؟" مع دخول الحرب في يومها 160 وتفاقم حياة الغزيين حتى وصلت حد المجاعة والإبادة الجماعية.
تشهد روسيا اليوم انتخابات الرئاسة الثامنة منذ استحداث هذا المنصب عام 1991، حيث يتنافس فيها أربعة مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق. فمن هم؟
صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة أراضي روسيا بمشاركة أكثر من 2.5 ألف فرد و35 دبابة، ولم يحقق العدو نجاحا في أي مكان ولاذ بخسائر فادحة.
كتب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول لكرة القدم، التاريخ بأحرف من ذهب مع "الريدز" اليوم الخميس برقم قياسي لم يسبق أن سجله أي لاعب منذ تأسيس الفريق الإنجليزي عام 1892.
دعا الناطق باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام شركات الشحن الدولية إلى أن أخذ التصعيد في المحيط الهندي بجدية، مؤكدا أن أي سفينة مرتبطة بإسرائيل هي عرضة للصواريخ اليمنية.
تشهد روسيا الانتخابات الرئاسية الـ8 منذ تفكك الاتحاد السوفيتي ويتنافس فيها الرئيس فلاديمير بوتين مستقلا، و3 مرشحين حزبيين هم ليونيد سلوتسكي ونيكولاي خاريتونوف وفلاديسلاف دافانكوف.
أفاد تقرير حكومي إسرائيلي أن أكثر من ربع مليون إسرائيلي غادروا مناطق سكنهم منذ اطلاق حماس وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر الماضي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت حركة "حماس" مساء اليوم الخميس، عن تسليم الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
عرضت "حماس" على وسيطين والولايات المتحدة تصورها لهدنة في غزة تشمل إطلاق الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد.
نشرت وكالة GCHQ الاستخبارية البريطانية لغزا مرئيا جديدا لاختبار مهارات الراغبين بتجنيدهم في صفوفها، وقالت إن اللغز يستهدف "من يفكرون، ويرون العالم بشكل مختلف".
أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي، عن منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.
أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى بحث البريطانيين الحثيث عن "الأميرة المفقودة" كيت ميدلتون المختفية منذ شهرين، مرجحة عثورهم بالصدفة أثناء ذلك على العميل سكريبال.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت لأكثر من 100 قتيل و200 جريح إثر استهداف المروحيات الإسرائيلية لهم فيما كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية".
أثار "برنامج نور الدين" لمفتي مصر السابق علي جمعة وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، جدلا واسعا بسبب إجاباته وفتاويه خلال البرنامج الذي يخاطب الشباب والمراهقين والأطفال.
حاولت الجماهير الأمريكية استفزاز ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي بالهتاف باسم غريمه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، إلا أن رد النجم الأرجنتيني جاء فوريا.
أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه سيتم تحديث الكابينت الحربي والكابينت السياسي الأمني بمستجدات رد "حماس" الجديد بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
هناك العديد من الأسباب التي تجعل الإقلاع عن التدخين أمرا بالغ الأهمية لصحتك، وكلما أقلعت عن التدخين مبكرا، ستلاحظ الفوائد التي تبدأ في غضون 20 دقيقة فقط، بشكل أسرع.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عشرات القتلى والجرحى إثر إطلاق مروحيات الجيش الإسرائيلي النار نحو مجموعة مواطنين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية قرب دوار الكويت وسط غزة.
تظهر الأهمية الاستثنائية لبصمة الأصابع تاريخيا في العهدة النبوية المختومة بيد النبي الكريم محمد في دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء.
كشف رئيس شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري عبد المجيد محيي الدين أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ارتفعت بشكل كبير.
انخفض سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرفية بمصر إلى دون مستوى 48 جنيها، وذلك في ظل 3 عوامل رئيسية.
قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن نهاية الصراع في أوكرانيا ستتقرر في الأشهر المقبلة، لذا لا ينبغي على الغرب ألا يتأخر في تقديم المساعدة العسكرية لكييف.
أظهرت دراسة أن أكثر من 40% من الأشخاص حول العالم يعيشون مع نوع ما من حالات الدماغ المسببة للإعاقة والوفاة.
أعطى الرئيس فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لبناء سكة حديد للقطارات فائقة السرعة بين موسكو وبطرسبورغ عاصمة الشمال الروسي، في شبكة إضافية ستربط شمال غربي البلاد بجنوبها.
استيقظ مارك كولمان أسطورة الفنون القتالية المختلطة والمصارع السابق في UFC من غيبوبته وكشف مجريات قصة بقائه على قيد الحياة، بعد محاولة إنقاذ عائلته وكلبه لحظة دخول منزله المشتعل.
روسيا مستعدة لحرب اقتصادية مع الغرب. حول ذلك، كتبت ليوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":
تقدمت البرلمانية المصرية أسماء سعد الجمال ببيان عاجل إلى مجلس النواب، بعد وفاة الفتاة حبيبة الشماع (المعروفة إعلاميا فتاة الشروق) التي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذها.
دخلت الحرب في غزة يومها الـ161، الجمعة، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع دخول شهر رمضان.
مصادر حوثية في اليمن تتحدث عن تجربة صاروخ فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب وهي التقنية التي تملكها دول قليلة فقط في العالم مع عدم التقليل من إمكاناتهم العسكرية المنقولة
أظهر علماء الفلك باستخدام صور واردة من تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي (JWST) أن ما يسمى بالأزمة الكونية، أي التناقض في معدلات التوسع في الكون المبكر والحديث، موجود بالفعل.
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن مباريات مثيرة أبرزها "الديربي" الإيطالي بين فريقي ميلان وروما.
أعلن الحوثيون عن عمليات استهداف بالصواريخ والمسيرات سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وأكدوا توسيع نطاق عملياتهم العسكرية إلى المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح.
أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانون جواز السفر ورسوم استخراجه، بعد مصادقة الحكومة والبرلمان عليها.
نظم متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح البري.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن تصريحات زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر الأخيرة تخصه وحده، مشيرا إلى أنها لم تصدر عن إدارة الرئيس جو بايدن.
ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بضيفه سبارتا براغ التشيكي (6-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".
احتفى نادي ليفربول بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة "الريدز" أمام ضيفه سبارتا براغ التشيكي مساء أمس الخميس، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
يستعمل بعض الناس هواتفهم لعدة ساعات يوميا، ويقضون وقتا طويلا خلف شاشات هذه الأجهزة لتصفح الأخبار ومواقع الإنترنت، لكن هذه العادة قد تسبب مشكلات خطيرة لصحة العين.
باشينيان، بتشجيع من الغرب، يوغل في تخريب علاقات أرمينيا مع روسيا. حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في أحدث مزايدات شركة "شلاتين للتعدين" للتنقيب عن الذهب، موضحة أنها تدرس سيناريوهين لاستغلال 3 امتيازات فى الصحراء الشرقية في مصر.
كشف فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أطلق حملة تطهير في صفوف قواته خوفا من الانقلاب العسكري على نظامه.
تتواصل قضية القبلة التي وجهها لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق إلى فم لاعبة المنتخب جينيفر هيرموسو بعد فوز إسبانيا بكأس العالم 2023، تاركة صدى كبيرا.
كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، لتسلط الضوء على أكبر الشركات العائلية العريقة في المنطقة.
طرح مسلسل "الحشاشين" بطولة الممثل المصري كريم عبد العزيز، نبذة عن "الشدة المستنصرية" في مصر.
علق دبلوماسي أمريكي سابق رداً على إعلان اللجنة الأمريكية للحرية الدينية قطع وفدها زيارته للسعودية بعدما طلب المسؤولون السعوديون من رئيس اللجنة خلع قلنسوته اليهودية.
تستمر نسبة المثليين في الازدياد بالولايات المتحدة حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 7.6%، حسب أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية.
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن 7 مصادر بأنه وسط الهجوم الذي تتعرض له "حماس" في غزة، أبلغ "حزب الله" إيران، أنه سيقاتل بمفرده في أي حرب مع إسرائيل.
حذّرت طبيبة الأعصاب الروسية أناستاسيا تاراسوفا من أن نوبات الصداع النصفي قد يكون سببها بعض الأطعمة التي يتناولها الناس دون علمهم بالآثار السلبية التي تتركها على الصحة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثرمن 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.
قال الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري مرتضى منصور، إن "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو المسؤول عن ضياع الضفة وغزة وهضبة الجولان المحتلة في حرب 67"، معلقا: "لأنه فتح صدره".
رفضت أربعة فصائل فلسطينية، قرار الرئيس محمود عباس بتكليف الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد اشتية المستقيلة.
انطلق صاروخ "سبيس إكس" العملاق إلى الفضاء في رحلة تجريبية ثالثة يوم الخميس وقطع مسافة أكبر من خلال دورانه في مدار منخفض إلا أنه فُقد أثناء عودته إلى الأرض.
استذكر الرئيس فلاديمير بوتين أن المشروع الذي أذن بإطلاقه اليوم لبناء سكة حديد للقطارات عالية السرعة بين موسكو وبطرسبرغ كان حلما أثناء عمله في إدارة مدينة بطرسبرغ في التسعينات.
نشرت شركة "السكك الحديدية الروسية" تصميم القطارات فائقة السرعة التي ستسير على سكة الحديد المزمع بناؤها بين موسكو وسان بطرسبورغ.
يعتبر الإمساك من المشكلات الشائعة إلى حد ما ويعاني منه الرجال والنساء والأطفال على حد سواء.
انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش التي اختتمها بالعبارة اللاتينية "Russia delenda est" التي تعني (روسيا يجب تدميرها).
اعتبر الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن الناتو يريد من خلال الحديث عن استخدام أوكرانيا صواريخ غربية استفزاز روسيا ودفعها إلى عدوان.
ذكرت صحيفة Readovka الإلكترونية أن المطربة الأوكرانية آني لوراك طلبت الجنسية الروسية ولم تشر في بياناتها إلى شقيقها الداعم لنظام كييف، ما قد يحرمها أي فرصة للحصول على جنسية روسيا.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تقوم بعمل هجومي ولن تأخذ زمام المبادرة في العمليات العسكرية في أوكرانيا.
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB هشام عز العرب، إنه بعد أسبوع من تحرير سعر الصرف أقدر أقول إحنا على الطريق السليم، بشرط استمرار توافر السيولة بيع أو شراء.
أفاد مراسلنا برصد سفينة المساعدات Open Arms الإسبانية على بعد حوالي ميلين قبالة سواحل غزة مرجحا وصولها خلال الساعة القادمة، لتكون أول سفينة مساعدات تصل إلى القطاع منذ بدء الحرب.
صرح آمر القيادة الشمالية للقوات الأمريكية غريغوري غيلوت إن الغواصات النووية الروسية من فئة سيفيرودفينسك، ستشكل تهديدا مستمرا للبنية التحتية الحيوية في معظم أنحاء أمريكا الشمالية.
أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن سلاح الليزر بعيد المدى DragonFire الذي تطوره بريطانيا لم يتم تشغيله بعد، وليس لدى لندن حتى الآن خطط لنشره في أوكرانيا.
كشف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في مصر عبد العزيز السيد عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن، مشددا على ضرورة وجود بورصة سلعية للدواجن.
أكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، ومدير معهد القلب الأسبق في مصر جمال شعبان، أن القهوة بريئة تماما من التسبب في أزمة أحمد رفعت لاعب فيوتشر المصري.
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن الولايات المتحدة تجهز الرأي العام الأمريكي ليتقبّل فرارها من أوكرانيا قبل فوات الأوان، بعد إدراكها أن النزاع ذهب إلى أبعد من اللازم.
أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون حول "ضرورة منع انتصار روسيا"، تؤكد أن باريس لا تتورع عن الغوص أعمق في حرب أوكرانيا.
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يجري من تلميح إلى أن هناك بعض الأسباب الشخصية وراء غياب الحوار بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
صرح المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، تكسيكي بيجرستاين، بأنه لا يخشى مواجهة ريال مدريد التي اعتاد عليها في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السيتي لا ينقصه شيء للفوز على "الميرينغي".
أقال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، نائب وزير العمل عمر ياسين بعد الجدل الدائر وانتقادات من المعارضة بشأن زيادة الرواتب في السلطة التنفيذية.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطوير المحركات النووية الفضائية هو مجال تمتلك فيه روسيا كفاءات ومؤهلات فريدة من نوعها. لكن هذا المشروع بحاجة إلى أموال إضافية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تطهير محيط بلدة كوزينكا الحدودية بمقاطعة بيلغورود غربي البلاد بالكامل والقضاء على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا، حاولوا التسلل في قوام قوة مؤللة إلى البلدة.
بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية لقطات توثق لحظة تنفيذ عملية طعن جندي إسرائيلي في بيت كاما بالنقب جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتله وإصابة إسرائيليين آخرين وتحييد المنفذ.
حذر ضابط الاستخبارات الأمريكي سكوت ريتر فرنسا من إرسال أي قوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لن تقدر على إرسال سوى لواء واحد لأسباب لوجستية في خطوة ستكون انتحارية.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تحاول بكل جهد مخلص الوصول الي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا بشدة من خطورة اجتياح رفح جنوب القطاع.
أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف ضرورة التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية من أجل مستقبل روسيا، ولتصبح البلد رقم واحد عالميا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت فوق مقاطعة بيلغورود خمس قذائف أخرى أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية.
نفذت القوات الخاصة في حركة "أنصار الله" مناورات "اليوم الموعود" حاكت فيها التصدي لإنزال قوات أمريكية وبريطانية على مناطق يمنية، والتسلل بمساعدة المرتزقة.
جرى أمس الخميس، فتح معبر "زوج بغال" الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب بشكل استثنائي، بغرض تسليم جثمان شاب مغربي (29 عاما) كان قد قضى في الأراضي الجزائرية.
أثناء لقائه مؤخرا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: "كان شعب كازاخستان سعيدا جدا بالنصر التاريخي الذي حققته أذربيجان في قره باغ.
فعلت صافرات الإنذار شمال إسرائيل تحذيرا للسلطات الإسرائيلية بأن هناك زلزالا أكبر وأكثر تدميرا متوقع أن يحدث، عقب هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر.
شهد ملعب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية توقفا مؤقتا للعب بسبب "غزو النحل" للملعب واللاعبين.
هاجم حزب الليكود الإسرائيلي زعيمَ الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها نتنياهو، ودعا خلالها لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
أسدل الستار على منافسات دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم (2023-2024)، مساء يوم الخميس، بفوز ساحق لفريق ليفربول و"ريمونتادا" قاتلة لفريق بايرن ليفركوزن الألماني.
نصح الخبير الروسي في التواصل الاجتماعي بافيل شاشلوف بالتخلي عن الهاتف الذكي خلال النهار تدريجيا، بدءا من الفترة الصباحية.
أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مقتل رجل أمن من حرس الرئيس التركي أردوغان، وإصابة 3 أشخاص آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال "حادث" تعرضوا له.
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