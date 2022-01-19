الاكتئاب يغزو العالم.. ما العمل؟ رؤية أحد أكبر العلماء من أهل الاختصاص

تزايدت في القرن العشرين حالات الاكتئاب كتشخيص طبي منفصل.

وفي القرن الحادي والعشرين وصل عدد المصابين بأعراض الاكتئاب إلى 350 مليون شخص، علما بأن تكاليف العلاج والعناية بالمرضى تبلغ حوالي 210 مليار دولار سنويا. وتشير تقديرات "منظمة الصحة العالمية" إلى أن الاكتئاب احتل عام 2020 المرتبة الثانية بين أسباب الاعاقة.. وهكذا نجد أنه بات مرض المجتمع في هذا القرن.. وبالرغم من ذلك، يبقى الموقف من الاكتئاب متناقضا، فلا تزال حية حتى الآن خرافة تقول إن الاكتئاب ليس مرضا، بل مجرد ضعف الحافز على النشاط بما يتبعه من إهمال وكسل. فهل الأمر كذلك فعلا؟

يجيبنا عن هذه الاسئلة وغيرها الأكاديمي بأكاديمية العلوم الطبية الروسية، عضو في أكاديمية نيويورك للعلوم, الطبيب النفسي ذو شهرة عالمية أناتولي سموليفيتش.