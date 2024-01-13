الاستهداف الأمريكي للحوثيين.. تأثير كبير على قناة السويس

جبهة جديدة تفتح في الحرب الدائرة في المنطقة وتفتحها هذه المرة الولايات المتحدة التي لطالما حذرت من توسع الصراع،

فبعد الضربات التي وجهتها بالاشتراك مع بريطانيا للحوثيين الذين توعدوا بدورهم بالرد هل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟ أم أن فتيل الصراع قد بدأ في الاشتعال لمدى أوسع وأطول؟ وما هو تأثير امتداد الصراع إلى جنوب البحر الأحمر على مصر التي أعربت عن قلقها على لسان وزير خارجيتها والتي تضررت مصالحها بالفعل جراء استهداف طريق قناة السويس؟

ضيف حلقة "استوديو القاهرة" محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

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