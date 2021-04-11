الإمارات .. خطوات للتعاون الوثيق مع روسيا في مجال الفضاء

تحتفل روسيا بالذكرى الستين لإطلاقِ أولِ رحلةٍ مأهولة إلى الفضاء كان على متنها رائدُ الفضاء السوفيتي، يوري غاغارين.

وقد وضعت بهذه المناسبة صورةُ غاغارين والأحرفُ الأولى من اسمه على متن صاروخٍ حمل المركبةَ الفضائيةَ سويوز إم إس ثمانية عشر وعلى متنها ثلاثة ُروادِ فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، ويتزامن هذا مع إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبُ رئيس دولة الإمارات، رئيسُ مجلس الوزراء، حاكمُ دبي، عن اسمي رائدي الفضاء الإماراتييْن الجديديْن ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دورته الثانية، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية.



فما هي أطرُ التعاون الروسي الإماراتي في مجال الفضاء وما المشاريع الجديدة في هذا الصدد؟ ما الذي تسعى إليه الإمارات من إطلاق أول قمر صناعي نانو متري بيئي إلى الفضاء؟ وما الذي تحقق لغاية من إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ خصوصًا مع انتقال المسبار لمداره النهائي حول الكوكب الأحمر؟



ضيفة حلقة نيوزميكر وزيرةَ الدولة الإماراتية للتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسةَ مجلسِ إدارة وكالة الإمارات للفضاء معالي الوزيرة سارة الأمير؟

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