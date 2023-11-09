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الأسرى مقابل وقف إطلاق النار.. إنجاز لنتنياهو في حربه الخاسرة بغزة

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ما بين تصريحات نتنياهو بألا وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن الرهائن وتأكيدات الناطق باسم حماس أبو عبيدة بألا إفراج عن الأسرى إلا في إطار صفقة تبادل،

تدور وساطات في الكواليس أبرزها الوساطة القطرية.
وفي باريس يبحث زعماء الوضع الإنساني المتدهور في قمة لم يرشح عنها حتى الآن إلا مساعدات مالية لمن سيتبقى حيا في القطاع. بينما تشهد الضفة كذلك صدامات دامية تنذر بالمزيد من الانفجار.
هذا بعض ما نناقشه مع ضيفنا من القاهرة المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع

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