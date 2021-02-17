الأديان الكلّانية الجديدة وعقيدة ما بعد الإنسانية

(العصر الجديد) أو (جماعة العهد الجديد) تتحدث عن التزاوج بين التقدم العلمي والمذاهب الغنوصية القديمة التي تقول بوحدة الوجود وبالتناسخ (التقمص) وبلوغ الخلود عبر اتحاد العالم الأصغر

(النفس البشرية) والعالم الأكبر (الطاقة الكونية). فهل ستسمح التكنولوجيا الجديدة ببلوغ الخلود عبر رَقمنة النفس البشرية والمعلومات التي يحملها الحمض النووي وهل هذا ممكن أصلا؟ أم أنه الطريق إلى هلاك البشرية الذي يجب أن نبتعد عنه ونحذر منه؟

التفاصيل في هذه الحلقة مع الدكتورة أولغا تشيتفيريكوفا.

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