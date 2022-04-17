الأحادية القطبية.. واشنطن تخسر المعركة

ما عاد الحديث عن العالم متعددِ الأقطاب حِكراً على الكتاب وضيوف الشاشات. قبل أيام تحدث إيمانويل ماكرون عن ضرورة الاعتراف بهذه الحقيقة، تحدث أيضاً المستشار الرئاسي الإماراتي عن قرب نهاية الهيمنة الأميركية على النظام الدولي، لكن قبل 15 عاماً أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مؤتمر ميونيخ للأمن عدم إمكانية استمرار أحادية القطب. والآن نحن نعيش هذه الحقيقة. أوضحُ معالمِ العالمِ الجديد ظهرت مع اندلاع شرارة الأزمة الأوكرانية، وخلال سنوات سيتضح المشهد أكثر، وستظهر الدول الرائدة في النظام العالمي الجديد. سنحاول في هذه الحلقة رسم صورة لهذا المشهد.

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