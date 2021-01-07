اقتحام الكونغرس.. هل يعزل ترامب ويحاكم؟

بموازاة موجة الاستقالات في صفوف موظفي الإدارة الأمريكية احتجاجا على اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكونغرس، تتزايد أعداد النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي

المطالبين بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لإقالة ترامب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس..

وفيما يحاول الأمريكيون استيعاب تفاصيل يوم تاريخي حرض فيه الرئيس ونجله ومحاميه حشودا غاضبة على التوجه إلى الكونغرس، يشهد الحزب الجمهوري من جانبه نقاشا داخليا لجسر الهوة التي خلقها رفض بعض النواب في الحزب المصادقة على نتائج الانتخابات في انحياز لموقف ترامب.

فما مدى واقعية تفعيل الخطوة على بعد أسبوعين من موعد نقل السلطة؟ وما تداعيات واقعة الكابيتول على مستقبل الديمقراطية الأمريكية وتماسك الحزب الجمهوري؟