اقتحامات المصارف اللبنانية لا تتوقف.. متى الحل؟

تاريخ النشر:05.10.2022 | 18:16 GMT |
آخر تحديث:05.10.2022 | 18:21 GMT | أخبار العالم العربي
ضيف الحلقة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين.
دعا مواطنون ألمان لوقف المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
نقلت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر حكومية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول ثني أعضاء منظمة "أوبك +" عن قرار خفض حجم إنتاج النفط والمقرر عقد اجتماع بشأنه اليوم الأربعاء.
يرى المحلل الأمريكي المعروف ه. ساتون أن استخدام طوربيد "بوسيدون" الشبحي المسيّر الروسي سيغيّر إلى حد بعيد تكتيك واستراتيجية الحرب المعاصرة تحت الماء.
كشف رئيس مجلس إدارة شركة "جى فى" للتنمية في مصر شريف حمودة، إن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية "طربول" بلغت 3 مليارات دولار.
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بسوريا أوليغ إيغوروف، أن طائرة "An-26" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، تفادت الاصطدام بطائرتين مسيرتين أمريكيتين في الجو بشمال سوريا.
صرح السيناتور الأمريكي السابق، ريتشارد بلاك، بأن تفجير أنابيب السيل الشمالي جرى من قبل وكالة الاستخبارات المركزية بموافقة المستشار الألماني أولاف شولتس.
أوقفت السلطات المصرية صيدلانية وعاملين لديها بعد أن تسبب دواء أعطته لطفلتين بوفاتهما.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مازحة بأن من يحرم روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي يستحق جائزة "نوبل" في الرياضيات.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وتصريحا قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة".
يمكن للأدوية التي تستخدم عادة لعلاج عشرات الملايين من الرجال من ضعف الانتصاب، أن تساعد في زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة لدى المصابين بأنواع معينة من السرطان.
دعا النائب الأمريكي، رو خانا، البيت الأبيض إلى "الانتقام" من المملكة العربية السعودية إذا خفضت "أوبك" وحلفاؤها إنتاج النفط في محاولة لرفع الأسعار.
ارتفع سعر صرف الدولار في مصر قرشين بنهاية تعاملات البنك المركزي اليوم الثلاثاء، حيث سجل 19.60 جنيه للشراء، و19.70 جنيه لسعر البيع، مقارنة بـ 19.58 للشراء، و19.68 للبيع.
يخسر الجيش الأوكراني في هجماته الأخيرة بطريقة انتحارية، المئات من جنوده عند كل كيلومتر للتقدم بمناطق الجنوب وهو ما شكل نقطة تساؤل لدى المحللين العسكريين.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب روسي سدد ركلة جزاء بطريقة غريبة أثارت اهتمام المغردين.
قال الكرملين إن تصريحات البنتاغون بشأن قدرة منظومات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" على توجيه ضربات لأهداف في شبه جزيرة القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
تسبب فشل إطلاق صاروخ باليستي كوري جنوبي في حالة ذعر بمدينة كورية جنوبية، بعد تحطمه على الأرض وتسببه باندلاع حريق هائل.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لسؤال طرح على وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عما إذا كان خفض إنتاج النفط يستحق تعريض العلاقة الأمريكية السعودية للخطر.
وافق البرلمان التركي، اليوم الأربعاءعلى مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة مهام في إطار "عملية درع كأس العالم" بدولة قطر لمدة 6 أشهر.
تحتفل كل من مصر وسوريا غدا بالذكرى 49 للانتصار على إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973، التي اعتبرها محللون عسكريون من أقوى المواجهات العربية مع اسرائيل.
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أطلقتا 4 صواريخ في بحر اليابان.
تعرضت إحدى القنوات التلفزيونية البولندية لحرج شديد جراء خطأ تقني ارتكبه الصحفيون حيث وضعوا صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتحتها منصبه "رئيس أوكرانيا".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير حظيرة للطائرات المسيرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي-2" بصاروخ إسكندر في مطار فوزنيسينسك العسكري بمنطقة نيكولاييف.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن مبادرة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، هي جزء من النقاش العام، حيث بدأ الغرب في طرح أسئلة حول ما يحدث بأوكرانيا.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يأمر فيه بنقل إدارة محطة زبوروجيه النووية إلى روسيا
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موقف الدنمارك من حادثة أنابيب "السيل الشمالي" بالدنيء وغير القانوني.
أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، إنذارا بعد أن أطلقت الشمس توهجا شمسيا قويا في وقت متأخر من يوم الأحد.
وجه السودان الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قراره تمديد فترة توفيق أوضاع الهجرة للسودانيين في مصر لستة أشهر أخرى.
كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، عن ضرورة تدمير الطراد الجديد الذي صنعته تركيا لأوكرانيا حال وصوله.
أقر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحكومة الألمانية ارتكبت خطأ بعدم إنشاء بنية تحتية في الوقت المناسب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
أظهرت صور حديثة حجم الأضرار التي تعرضت لها أبراج في محطة زابوروجيه النووية نتيجة القصف الأوكراني، أمس الثلاثاء.
صرح الخبير الاقتصادي الأمريكي، جيفري ساكس، بأن الانفجارات التي وقعت في خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من المحتمل أن تكون من تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية.
أكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تدفع نحو صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عن شعوره "بخيبة أمل" من قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاجه النفطي.
قررت العاصمة الفرنسية باريس عدم بث مباريات مونديال 2022 على الشاشات العملاقة في المناطق العامة، بسبب "مخاوف من انتهاك حقوق العمال المهاجرين والأثر البيئي" للبطولة في قطر.
نصح المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، العميد يحي سريع، المستثمرين، بنقل استثماراتهم من السعودية والامارات، موضحا أن الاستثمار فيهما "محفوف بالمخاطر".
أثار مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن حالة من الجدل بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن أدى حركات غريبة أثارت الريبة حول صحته وذلك خلال رحلة عمل إلى بورتوريكو.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن بيان ألمانيا وبولندا بشأن دفع تعويضات إلى كييف "غير أخلاقي".
تحدثت قناة "تليغرام المعروفة Fighterbomber عن مميزات ومبدأ عمل قنبلة "أوداب – 500 بي" الفراغية الروسية
تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت رو"، مقالا حول قرار منتظر من أوبك+ لتخفيض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل في اليوم، ضد رغبة واشنطن.
فقد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أعصابه وغضب بشدة، بسبب انتقاد السفير الأوكراني لدى بلاده، فلاديمير تولكاتش، لعدم انضمام صربيا للعقوبات ضد روسيا.
نشر المخادعان الروسيان "فوفان وليكسوس" مقطع فيديو تتحدث فيه رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، معتقدة أنها تتحدث إلى رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في حين أن محدثها أحد المخادعين.
أعلن موقع Naval New أن فرنسا شغّلت المفاعل الموجود في غواصتها النووية الجديدة من فئة Barracuda.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول نهم أوكرانيا إلى استهلاك الصواريخ والقذائف الأمريكية.
قال رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، إن بولندا تحشد قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية، وتحاول ليتوانيا مواكبة ذلك.
أدى بشار الجعفري اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى روسيا.
علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قرار "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط. قائلا إن إدارة البيت الأبيض تعتبر أن العرض في سوق الطاقة العالمية يجب أن يتناسب مع الطلب.
تحاول وحدات الجيش الأوكراني أن تستخدم المدافع الذاتية الحركة المضادة للجو Gepard التي سلمتها إياها ألمانيا لمكافحة درونات "غيران – 2" الانتحارية الروسية.
اتهم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتضخيم أسعار الغاز في السوق، ووفقا للمسؤول فإن الدول الصديقة غالبا ما تلعب ضد برلين في سوق المحروقات.
رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على اتهامات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضد بلاده بالتدخل في اليمن وشؤون الدول العربية.
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بات عمليا يشن حربا ضد روسيا.
قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في مصر اللواء سمير فرج، إنه في عام 1975 ناظر أرئيل شارون على قناة "بي بي سي".
قالت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر إن واشنطن تعتبر أن صواريخ راجمات "هيمارس" التي يتم نقلها إلى أوكرانيا تسمح لها بضرب "الغالبية العظمى" من الأهداف الروسية بما في ذلك القرم.
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بعد اجتماع "أوبك +" بأن فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيلحق الضرر بسوق الطاقة، ويؤدي إلى زيادة العجز وارتفاع الأسعار.
يحصل تطبيق "واتس آب" باستمرار على ميزات جديدة، لكننا، عادة، نتعرف عليها مسبقا، ذلك أن الميزات يتم اختبارها أولا في إصدار تجريبي.
صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تجمع معلومات حول التصريف غير المنضبط للمياه في محطات الطاقة الكهرومائية بهدف إغراق محطة زابوروجيه النووية.
قال المتحدث باسم الكرملن دميتري بيسكوف إنه لا توجد أي إمكانية للتوصل لاتفاقيات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، حيث أن هناك حاجة إلى طرفين للتفاوض..
اعتبر مهاجم نادي مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، أن الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين واجههم في مسيرته حتى الآن.
علق الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، على سيناريوهات تسعير الوقود في مصر، التي من المقرر إقرارها خلال اجتماع لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محادثة مع الناشط في مجال حقوق الإنسان والمقدم التلفزيوني، آل شاربتون، إنه سيترشح لولاية ثانية .
أعلن دبلوماسيون أوروبيون توصل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، الى اتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار النفط الروسي.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى قوام روسيا الاتحادية.
كشفت شركة التطوير العقاري URB، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن خططها لمشروع "المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم" في الكويت.
كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حجم الدين العام الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي متجاوزا 31 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.
شن أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، آلان شيرار، هجوما حادا على نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، مشيرا إلى أن ما يقوم به المصري "غير مقبول" وأنه لا يقدم شيئا للفريق.
نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، أن مجموعة "أوبك+" وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء على خفض إنتاج المجموعة بمعدل مليوني برميل يوميا.
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه رينجرز غلاسكو 2-0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.
دخلت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير مصرف بيبلوس للمطالبة بجزء من أموالها المودعة لإجراء عملية جراحية وسط رفضها الخروج دون الحصول على مطالبها.
حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من أن استخدام أي دولة للسلاح النووي في أي جزء من العالم سيعقبه الرد.
يعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام المقبل في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، واللافت في الحدث الاقتصادية مشاركة الإمارات بصفة ضيفة شرف.
كشف الطبيب الروسي ليونيد ستريجاكوف، رئيس قسم الأمراض المهنية بجامعة سيتشينوف الطبية، بمناسبة يوم المعلم العالمي، الأمراض التي غالبا ما يعاني منها المعلمون وكيف عليهم الوقاية منها.
أفاد مراسلنا بأن مسلحا أطلق 4 رصاصات على واجهة مدخل بنك بيروت بمدينة جبيل بشمال لبنان، ولاذ بالفرار، والقوى الأمنية تفتح تحقيقا بالحادث.
علق رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية حد 31 تريليون دولار.
تأثر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال عرض فيلم تسجيلي بعنوان يقين "قصة حقيقية"، خلال الاحتفال بذكري حرب أكتوبر عام 1973 .
كتب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر صفحته في تلغرام أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأه بعيد ميلاده وأصدر أمرا بترقيته إلى رتبة فريق أول.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن حادثة التخريب والتفجير التي طالت أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تهدد بكسر عزم الأوروبيين على مساعدة أوكرانيا.
صرّح الرئيس البولندي، أندريه دودا، في مقابلة مع "غازيتا بولسكا" إن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا موضوع مفتوح.
صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة "أوبك+" اتفقت على خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لا يعادي أحدا، ولا يعتمد على تكوين العداوات، متابعا: "لدي 3 نقاط أعتبرها العدو الحقيقي، وهي الفقر والجهل والتخلف".
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء على قانون يحظر على الخزانة الأمريكية شراء حقوق السحب الخاصة من روسيا وبيلاروس مقابل الدولار الأمريكي.
أعرب البنك الدولي اليوم الثلاثاء عن توقعاته بانخفاض الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% هذا العام.
أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن الحاجة إلى تطوير البزة وأجهزة الحماية للجندي يُمليها ظهور مواد وتكنولوجيات جديدة ، فضلا عن تغيرات حدثت في تكتيك العمليات القتالية والحرب بشكل عام.
رجحت تقارير إعلامية أرجنتينية، أن يعود ليونيل ميسي إلى فريقه السابق برشلونة للدفاع عن ألوانه مجددا بعد توصله إلى "سلام" مع رئيس "البارسا" عقب رحيله الدراماتيكي في 2021.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ماردان، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول تأثير تعبئة الاحتياط على الوضع في جبهات القتال.
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تخفيضات كبيرة في كميات إنتاج النفط.
ذكرت وكالة "سانا" أن أحد التشكيلات السورية المقاتلة نفذ مشروعا تكتيكا عملياتيا بالذخيرة الحية على مدى عدة أيام، بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.
أكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف أن موسكو ملتزمة ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية
استهزأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من بيانات أمريكية أظهرت بلوغ ديون الحكومة الأمريكية مستوى تاريخيا هو 31 تريليون دولار.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
كتبت بولينا بيتروسيفيتش، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول اقتراح طرحه خبراء روس لتخويف الغرب.
تسعى شركة إسرائيلية لإنتاج أجنة بشرية في المختبر، لاستخدامها في عمليات الزرع، بعد نجاحها مع أجنة الفئران، التي ظلت حية في "رحم ميكانيكي" لعدة أيام حتى طورت قلوبا نابضة وتدفقا للدم.
أعلن محافظ البنك المركزي الأوكراني كيريل شيفتشينكو أنه قدم استقالته من منصبه إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، معللا إياها بـ "أسباب صحية".
أعلن مؤسس فرقة الروك البريطانية "بينك فلويد"، الفنان جورج روجر ووترز، في مقابلة مع مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية أنه على "قائمة القتل الأوكرانية".
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى مروجي الشائعات وحذر من خطورتها على المجتمع المصري.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه تم استدعاء السفير الكازاخي يرميك كوشرباييف إلى الوزارة بشأن الوضع حول السفير الأوكراني لدى أستانا بيتر فروبليفسكي.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إن الدولة توقفت لمدة 15 عاما، من عام 1967 وحتى عام 1982، مضيفا: "توقفت كل مظاهر الحياة فيها".
وصل المواطن الأمريكي باقر نمازي، أحد 4 أمريكيين طالبت واشنطن بالإفراج عنهم في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران، اليوم الأربعاء إلى سلطنة عمان بعد مغادرته إيران.
أعلنت الشرطة في جمهورية جنوب إفريقيا أن مسلحين قتلوا سائحا ألمانيا بالرصاص، أمس الاثنين، بالقرب من حديقة كروغر الوطنية المشهورة عالميا بجنوب إفريقيا.
تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح، بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وذلك وفقا للإحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية.
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