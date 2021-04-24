اعتراف بايدن بإبادة الأرمن.. ما رد تركيا؟

أعلن الرئيسُ الأمريكي جو بايدن الاعتراف رسميًا بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية..

وأكد أن هذا الاعتراف لا يهدف لإلقاء اللوم على أحد ما بل لضمان عدم تكرار ما حدث، وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن خطوة بايدن التي تعد رمزية إلى حد كبير تعني تغيرًا جذريًا عن سياسة شديدة الحذر تبنتها واشنطن منذ عقود حيال مسألة الاعتراف بإبادة الأرمن.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تسييس أطراف ثالثة النقاشات حول أحداث ألف وتسعمئة وخمسة عشر وتحويلها إلى أداة تدخل ضد تركيا لم يحقق منفعة لأي أحد، فيما اعتبر وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو أن القرار يستند للشعبوية.

وعلى الطرف المقابل رحب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بقرار إدارة بايدن، واعتبره خطوة في الطريق إلى الحقيقة وانتصارا للعدالة التاريخية.

فما الذي يقف وراء هذا الاعتراف الأمريكي وما هي دلالاته؟ كيف سيؤثر الاعتراف على مسار العلاقات التركية الأمريكية ؟ وهل من خطوات تركية جوابية؟

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