اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية.. صمت الغرب دعم وتواطؤ
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تدمير الكنيسة في أوكرانيا مرتبط بعملية تستمر منذ قرون بالعلاقة ما بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية.
مشيرًا إلى أنه لا خطأ في أن تبحث أوكرانيا عن هويتها، لكن ليس على أساس النازية الجديدة.
وفيما تستمر انتهاكات نظام كييف بحق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، تشدد الخارجية الروسية أن عدم تنديد واشنطن باضطهاد كييف للكنيسة دليل على دعمها الضمني لتصرفات النظام الأوكراني.
فما هدف نظام كييف من مواصلة استهداف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية؟ وما خطورة زج المؤسسات الدينية في معترك السياسة؟