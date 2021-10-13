اضطرابات الشخصية النرجسية والهستيرية وغيرها, ما العمل وهل من حل؟ رؤية الأكاديمي سموليفيتش

ما هو الفرق بين اضطراب الشخصية النرجسي والهستيري وبين اضطراب الشخصية الاجتنابي والاعتمادي؟ هل ثمة "علاج" أو طريقة ما لاحتواء الاضطرابات الشخصية؟

ماذا يعني مصطلح "التعويض" فيما يخص مسألة اضطرابات الشخصية؟ هل تنتقل اضطرابات الشخصية بالوراثة؟ هل تسبب اضطرابات الشخصية أعراضا نفسجسمية؟

يجيبنا عن هذه الاسئلة وغيرها الأكاديمي بأكاديمية العلوم الطبية الروسية، عضو في أكاديمية نيويورك للعلوم, الطبيب النفسي ذو شهرة عالمية أناتولي سموليفيتش.