اشتباكات في طرابلس الليبية.. هل الحرب قادمة؟

من التراشقات السياسية إلى الاشتباكات المسلحة.. هكذا يتطور مشهد المواجهة في ليبيا بين حكومتي باشاغا والدبيبة المتنازعتين على السلطة موقعًا العشرات بين قتيل وجريح في طرابلس.

الدبيبة وصف ما جرى بغدر وخيانة في ظل المفاوضات التي كانت تجري لتجنيب العاصمة الليبية طرابلس الدماء، أما باشاغا فيكذب خصمه ويقول إنه رحب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل الأزمة، لكنها لم تلق استجابة من الحكومة منتهية الولاية ورئيسها المتشبث بالسلطة.

فمن المسؤول عن وصول الصراع بين الطرفين لهذه الدرجة؟ وما فرص انزلاق الاقتتال إلى حرب أهلية؟

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