اشتباكات عين الحلوة.. تورط لأطراف خارجية
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد.
تصريحات الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد لـRT:
- خطورة أحداث عين الحلوة تكمن في عملية استهداف المسؤول عن أمن المخيم
- الهدف من عملية الاغتيال في عين الحلوة هو زعزعة الاستقرار في المخيم وما حوله
- ما حدث في عين الحلوة له انعكاسات على لبنان وعلى الشعب الفلسطيني
- الوضع في لبنان محكوم بالمنطق الطائفي ونذر الفوضى تتزايد في لبنان
- لإسرائيل مصلحة بأن لا تحدث مصالحة فلسطينية فلسطينية وأن لا يكون الوضع مستقرا في لبنان
- التنافس السياسي مشروع بين القوى السياسية الفلسطينية ولكن استخدام السلاح أمر مرفوض
- يجب تنظيم المرجعية الأمنية للمخيمات لمعالجة أي إشكالات
- هناك قوة متطرفة موجودة في المخيمات وهي خارجة عن الانتظام الفلسطيني
- هناك كلام عن محاولات لإضعاف منظمة التحرير الفلسطيني لمصلحة قوى أخرى تحل مكانها
- لا يجب أن ينحاز الفلسطينيين في لبنان لأي طرف أو محور
- لبنان قدم الكثير للقضية الفلسطينية بجميع مكوناته
- تنظيم السلاح الفلسطيني في المخيمات وضبطه كان من مخرجات الحوار الوطني