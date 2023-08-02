اشتباكات عين الحلوة.. تورط لأطراف خارجية

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد.

تصريحات الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد لـRT:

خطورة أحداث عين الحلوة تكمن في عملية استهداف المسؤول عن أمن المخيم

الهدف من عملية الاغتيال في عين الحلوة هو زعزعة الاستقرار في المخيم وما حوله

ما حدث في عين الحلوة له انعكاسات على لبنان وعلى الشعب الفلسطيني

الوضع في لبنان محكوم بالمنطق الطائفي ونذر الفوضى تتزايد في لبنان

لإسرائيل مصلحة بأن لا تحدث مصالحة فلسطينية فلسطينية وأن لا يكون الوضع مستقرا في لبنان

التنافس السياسي مشروع بين القوى السياسية الفلسطينية ولكن استخدام السلاح أمر مرفوض

يجب تنظيم المرجعية الأمنية للمخيمات لمعالجة أي إشكالات

هناك قوة متطرفة موجودة في المخيمات وهي خارجة عن الانتظام الفلسطيني

هناك كلام عن محاولات لإضعاف منظمة التحرير الفلسطيني لمصلحة قوى أخرى تحل مكانها

لا يجب أن ينحاز الفلسطينيين في لبنان لأي طرف أو محور

لبنان قدم الكثير للقضية الفلسطينية بجميع مكوناته

تنظيم السلاح الفلسطيني في المخيمات وضبطه كان من مخرجات الحوار الوطني