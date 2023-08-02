 
مباشر
نيوزميكر

اشتباكات عين الحلوة.. تورط لأطراف خارجية

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsms

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد.

تصريحات الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد لـRT:

  • خطورة أحداث عين الحلوة تكمن في عملية استهداف المسؤول عن أمن المخيم
  • الهدف من عملية الاغتيال في عين الحلوة هو زعزعة الاستقرار في المخيم وما حوله
  • ما حدث في عين الحلوة له انعكاسات على لبنان وعلى الشعب الفلسطيني
  • الوضع في لبنان محكوم بالمنطق الطائفي ونذر الفوضى تتزايد في لبنان
  • لإسرائيل مصلحة بأن لا تحدث مصالحة فلسطينية فلسطينية وأن لا يكون الوضع مستقرا في لبنان
  • التنافس السياسي مشروع بين القوى السياسية الفلسطينية ولكن استخدام السلاح أمر مرفوض
  • يجب تنظيم المرجعية الأمنية للمخيمات لمعالجة أي إشكالات
  • هناك قوة متطرفة موجودة في المخيمات وهي خارجة عن الانتظام الفلسطيني
  • هناك كلام عن محاولات لإضعاف منظمة التحرير الفلسطيني لمصلحة قوى أخرى تحل مكانها
  • لا يجب أن ينحاز الفلسطينيين في لبنان لأي طرف أو محور
  • لبنان قدم الكثير للقضية الفلسطينية بجميع مكوناته
  • تنظيم السلاح الفلسطيني في المخيمات وضبطه كان من مخرجات الحوار الوطني

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا