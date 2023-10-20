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نيوزميكر

استهداف كنيسة بغزة.. لا محرمات لدى إسرائيل

أخبار العالم العربي

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لا تفوت آلة الحرب الإسرائيلية بشرا ولا حجرا في غزة. يشهد العالم كيف تدمر الطائرات الإسرائيلية غزة، بمبانيها السكنية، ومستشفياتها، ومرافقها العامة، وحتى دور العبادة فيها.

قبل ساعات حولت الطائرات الإسرائيلية كنيسة دير فيريوس في غزة أثراً بعد عين. ظن المدنيون الذين لجأوا إلى ثالث أقدم كنائس العالم أن إسرائيل تقيم حرمة لمقام مقدس، لكنهم كانوا مخطئين.. ارتقى العشرات من الضحايا المدنيين في هذا القصف الإسرائيلي، الذي لا يبدو أن رادعاً يلوح في الأفق لوقفه..
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطالله حنا ضيف حلقة برنامج "نيوزميكر".

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