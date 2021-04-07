استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر.. هل ترد طهران؟

أكدت إيران تعرضَ إحدى سفنها التجارية لهجومٍ في البحر الأحمر قبالةَ سواحلِ جيبوتي، وقالت إن السفينةَ ساويز أصيبت بأضرار طفيفة دون وقوع خسائر بشرية.

صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن تل أبيب أخطرت واشنطن بأن قواتها استهدفت السفينةَ الإيرانية ردًا على ضربات إيرانية سابقة استهدفت سفنًا إسرائيلية.. يأتي ذلك بينما قال المعهد البحري الأمريكي إن السفينةَ الإيرانية قد تكون تابعةً للحرس الثوري وتعمل تحت غطاءٍ تجاري بهدف التجسس ودعم الحوثيين وتزويد سوريا بشحناتٍ من النفط ..

أما وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس فأكتفى بالقول إن تل أبيب ستواصل الدفاع عن نفسها، حيثُما تجدُ تحديا وحاجة لذلك.. في حين دعا رئيسُ الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التحرك ضد إيران التي تهدد بمحو إسرائيل حسب قوله..

فما وراء تكرر عمليات استهداف السفن في عرض البحر؟ وإلى أين يمضي الخلاف بين طهران وتل أبيب؟

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