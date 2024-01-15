استهداف سفن أمريكية.. هل فشلت واشنطن بالحد من قدرة الحوثيين؟

في هجومين منفصلين، تعرضت المدمرة الأمريكية "يو إس إس لابون" لمحاولة استهداف بصاروخ كروز أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاطه مشيرة إلى رصد انطلاقه

من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. وفي هجوم آخر أصيبت سفينة تجارية أمريكية لنقل البضائع تحمل علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن مما أدى إلى نشوب حريق في أحد مخازنها.

في غضون ذلك اعتبر القيادي في جماعة أنصار الله علي القحوم، أن هجمات الولايات المتحدة على أهداف للجماعة غير مؤثرة موضحا أن الحوثيين في حالة استنفار لخوض معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة ردا على وصفه بالعدوان. من جانبه أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن الهجمات التي تعرض لها الحوثيون كانت رسالة لا لبس فيها بعدم تهديد سلامة الملاحة البحرية.

فهل تنجح غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في وقف عمليات الحوثيين في البحر الأحمر؟ وما طبيعة وابعاد رد أنصار الله الحوثيين؟

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