استهداف السعودية يعقد خطة بايدن في اليمن؟

تبنى الحوثيين الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية بطائرات مسيرة أسفر عن حريق وأضرار في طائرة ركاب مدنية على أرض المطار حسب السلطات السعودية.

كما قال التحالف العربي انه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين، واصفا الهجوم بالارهابي والجبان وأنه يستهدف المدنيين بشكل متعمد.. بينما عرضت وسائلُ إعلامٍ سعودية حُطام إحدى الطائرات المسيرة من نوع قاصف قائلة إنها نسخة من الطائرة الإيرانية المسيرة أبابيل تي ... البيت الابيض دان الهجوم وقال إنه سيواصل مساعيه لإنهاء الحرب، معتبرا أن الحوثيين يظهرون رغبةً مستمرة في إطالة أمدها.

فكيف ينعكس التصعيد الميداني على جهود بايدن لايجاد حل سلمي للأزمة اليمنية؟

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