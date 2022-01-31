استهداف الحوثيين للإمارات..ما علاقة إسرائيل؟

في ثالث هجوم يشنه الحوثيون على الإمارات، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إطلاق عددٍ من الصواريخ البالستية في اتجاه أبو ظبي والطائرات المسيرة نحو دبي،

مؤكدا أن العملية حققت أهدافها، وأن مقرات الشركات العالمية في الإمارات ستشكل أهدافا في الفترة المقبلة.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ أطلق من اليمن، مشددة على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، فيما أعلن التحالف العربي تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت في الهجوم الذي تزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتصوغ إلى الإمارات.

فما هي دلالات وتبعات الهجوم الثالث للحوثيين على الإمارات؟