استهداف اتفاق الحبوب.. من يحاسب لندن وكييف؟

عمليةٌ إرهابية من نوع جديد بتخطيط غربي بريطاني وتنفيذٍ أوكراني يستهدف سفنا مدنية وعسكرية في البحر الأسود

وهي الخطوة التي ردت عليها موسكو فورا بتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب لأجل غير مسمى بسبب عدم ضمان سلامة السفن كما أعلنت وزارة الدفاع.

الاتفاقية التي تم التوصل إليها بجهود تركية لم تُنفذ كما يجب وشابتها العديد من النواقص وذلك باعتراف الرئيس التركي الذي أعلن أن الحبوب تذهب للدول الغنية لتضيف موسكو بعد هذا الاستهداف أنها مستعدة لإرسال ما يصل لخمسمئة ألف طن للدول الفقيرة حصرا وبالمجان.

ما هي الخيارات الروسية والغربية للتعامل مع تداعيات هذا الهجوم وما دلالات تعليق الاتفاقية؟

كيف تنظر العواصم الغربية لهذا العمل خاصة أنه أتى بتنسيق بريطاني أوكراني؟

ما هي تبعات وقف تصدير الحبوب على الدول الأوروبية والعالم ككل ومن يلجمُ نظامَ كييف في المستقبل منعا لعمليات مشابهة؟

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